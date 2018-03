Jahanbakhsh: 'Ik dacht dat we het weggegeven hadden"

ALKMAAR - Alireza Jahanbakhsh zorgde in de slotminuut voor een glimlach op het gezicht van iedereen die AZ lief heeft. Met zijn kopbal zorgde hij voor de 3-2 tegen FC Groningen. "Ik had het niet meer verwacht."

"We hadden al wat kansen gehad. Ik had al wat makkelijke kansen gemist", bekende de Iraniër schuld. Hij schoot een keer of vier niet zuiver. "Dit was eigenlijk de moeilijkste. Gelukkig viel deze binnen. Als we deze wedstrijd hadden weggegeven, was dat een grote teleurstelling voor ons."

Jahanbakhsh maakte al zijn dertiende doelpunt van dit seizoen. Daarmee doet hij mee om te topschutterstitel. Lozano en Sol staan op veertien goals. "Daar denk ik niet te veel over na. Ik wil iedere wedstrijd belangrijk zijn voor het team. Al is scoren of een assist geven wel heel lekker."

De Iraniër verlaat Alkmaar deze week voor twee interlands. Hij oefent met zijn land tegen Tunesië en Algerije.