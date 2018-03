Ontevreden? Niet klagen, maar zelf de politiek in: twee mannen met een missie

BEVERWIJK/BLOEMENDAAL - Wanneer het vertrouwen in de politiek helemaal is verdwenen, zijn er ook mensen die het heft in eigen hand nemen. Ali Bal (oprichter SamenBeverwijk) en Rob Slewe (nr. 2 Hart voor Bloemendaal) vinden dat het anders moet in de lokale politiek. "Ik kan natuurlijk heel hard van de zijlijn schreeuwen, en zeggen dat je bepaalde dingen niet vindt kunnen, maar die energie kan je ook inzetten om iets voor elkaar te krijgen middels een politieke partij", meent Bal.

Van verslaggevers Joost Lammers en Dimitri Walbeek

Deze NH Reportage is het sluitstuk van vier afleveringen over de lokale politiek. Ervaringsdeskundigen, politici en wetenschappers geven aan wat er nodig is om de lokale politiek meer te laten leven. Conclusies: Lokale partijen lijken daarbij de toekomst te hebben, gekozen burgemeesters lijken noodzakelijk en openheid en transparantie moeten de norm zijn.

Ali Bal en Rob Slewe staan voor de verkiezingen van woensdag op verkiesbare plekken op de lijst van een lokale partij. In de NH Reportage vertellen zij waarom ze zelf de politiek ingaan en wat ze willen veranderen.

Bal: "De inwoners van Beverwijk moeten zo veel mogelijk zelf beslissingen kunnen nemen. Politici en gemeente moeten eerst de wijken in, waar de kennis en de kunde is, voordat je beslissingen gaat nemen."

Rob Slewe heeft een eigen speerpunt. Hij is, in zijn ogen belazerd en is daarom zelf kandidaat-raadslid geworden. "Als je wilt proberen iets te veranderen in je gemeente, dan moet je er ook iets aan doen." Hij gaat strijden voor integriteit, niet meer 'overal geheimhouding op leggen.'

Bal en Slewe onderkennen: Als je wat wilt veranderen in je gemeente, begin een lokale partij. "Of sluit je aan bij een partij die vernieuwend denkt", zegt Bal.

Tot het politieke establishment zullen ze niet gaan behoren, verzekeren ze. Slewe: "Ik zit echt niet de raad straks om een extra schuurtje voor mezelf te regelen." Ali Bal: "Meer bottom up werken, vanuit de mensen zelf, we moeten kijken hoe we dat bewerkstelligen. De mens heeft veel kracht en kunde en dat moeten we inbedden in ons systeem."