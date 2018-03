19-jarige uit De Rijp is beste meubelmaker van Nederland

DE RIJP - De 19-jarige Guus van Velthuijsen uit De Rijp mag zich de beste meubelmaker van Nederland noemen. Gisteren won hij het Nederlands kampioenschap.

Guus was nog heel jong toen hij al knutselde en timmerde in de schuur van zijn opa. Op school leerde hij echt meubels maken. "Je kan iets moois maken waar je trots op kan zijn. En misschien bestaat het dan over vijftig jaar nog steeds."

Hij deed dit jaar voor het eerst mee aan de wedstrijd in de IJsselhallen in Zwolle en won ook meteen. Hij heeft het er afgelopen week erg druk mee gehad. Donderdag en vrijdag waren de halve finales. Van de ongeveer vijftien mensen die in de halve finale stonden, gingen er acht door naar de finale.



Kaptafel

De finalisten moesten een kaptafel maken. In totaal hadden ze daar twaalf uur de tijd voor. Guus won. Als een van de enigen had hij het meubelstuk binnen de tijd af. De 19-jarige blijft bescheiden na zijn succes. Wat hem zo goed maakt als meubelmaker, weet hij niet precies.

Voor zijn gouden plak heeft hij nog geen mooie plek. Hij denkt erover om er een vitrine voor te bouwen. "Nu hangt hij nog aan een spijkertje aan de muur in mijn kamer."