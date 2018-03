Deel dit artikel:











Ajax wint met fraaie goals van Sparta Foto: Pro Shots/Stanley Gontha

AMSTERDAM - ROTTERDAM Ajax moest tegen Sparta opnieuw op jacht om het verschil met PSV niet nog verder op te laten lopen. Sparta bood vooral in de eerste helft flink tegenstand, waardoor de ruststand 1-1 was. In het tweede bedrijf liep Ajax over de Rotterdammers heen en won met een paar schitterende doelpunten met 2-5.

Ajax startte opnieuw zonder Joël Veltman, die tijdens de warming-up wel werd toegezongen door de supporters in het uitvak. Matthijs de Ligt was door het ontbreken van Veltman opnieuw de aanvoerder. Sparta was niet van plan zich naar de slachtbank te laten leiden of om een bus te parkeren voor het eigen doel, zoals zo veel ploegen doen tegen Ajax. Onana moest dan ook al snel in actie komen toen Kramer door Verhaar voor de Ajax-keeper werd gezet. De ploeg van oud-bondscoach Dick Advocaat ging er af en toe flink in en dat leidde tot irritaties bij de Ajacieden. 1-0 Kramer

Sparta kwam na een half uur spelen op voorsprong nadat Lasse Schöne een hoekschop doorkopte en Maximilian Wöber Michiel Kramer bij de tweede paal losliet. De lange spits kopte dankbaar de 1-0 binnen. 1-1 Huntelaar

Een minuut later maakte Klaas-Jan Huntelaar de gelijkmaker. Na een mooie steekpass van Lasse Schöne kon David Neres de assist geven op Klaas-Jan Huntelaar, die van dichtbij de bal binnentikte. 1-2 afgekeurd

Op slag van rust dacht Ajax op voorsprong te komen. Een goede voorzet van Kristensen werd door Huntelaar ingekopt. In de rebound tikte Wöber de bal binnen, maar de Oostenrijker stond volgens de lijnrechter buitenspel. Tweede helft

Vlak na rust was Ajax dicht bij de 1-2. Na een geblokt schot van Justin Kluivert kon Hakim Ziyech uithalen. Keeper Huth kon nog net gestrekt naar de hoek om de bal weg te tikken. Acht minuten na rust was het dan toch 1-2 door een fraai genomen vrije trap van Lasse Schöne. 1-3 Kluivert

Nog voor er een uur was gespeeld werkte Donny van de Beek zich met een fraaie beweging door de verdediging van Sparta en gaf vervolgens voor. De kersverse international Justin Kluivert liet dat buitenkansje niet onbenut: 1-3. Daarna was het verzet van Sparta gebroken en kwamen de Rotterdammers nauwelijks meer in de buurt van het Ajax-doel. 1-4 Ziyech

Na ruim een uur spelen brak Ajax uit met drie tegen drie. Hakim Ziyech dribbelde naar binnen en passeerde met een fraai gekruld schot keeper Jannik Huth met de 1-4. 1-5 Ziyech

Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd liet Hakin Ziyech zien dat hij, net als lasse Schöne, over een goede vrije trap beschikt. 2-5 Sanusi

Het Sparta-publiek verliet na de 1-4 vast massaal het stadion. Daardoor misten ze in de blessuretijd nog de 2-5 van Ryan Sanusi uit een vrije trap van een flinke afstand. Door de overwinning blijft Ajax op de tweede plek staan, zeven punten achter PSV. Opstelling Sparta: Huth, Holst, Fischer, Chabot, Nelom, Verhaar (Dos Santos/69), Dougall, Sanusi, Ahannach, Kramer en Mühren (v.Moorsel/69). Opstelling Ajax: Onana; Kristensen (Veltman/70), de Ligt, Wöber, Tagliafico; v.d. Beek, Schöne, Ziyech; Neres (S. de Jong/74), Huntelaar (Cassierra/82), Kluivert