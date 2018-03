Jahanbakhsh matchwinner voor AZ tegen FC Groningen

ALKMAAR - AZ heeft zich tegen FC Groningen op het nippertje gerevancheerd voor de slechte wedstrijd van vorig weekend tegen Feyenoord. De Alkmaarders wonnen op eigen veld in de extra tijd met 3-2 van de Groningers. Alireza Jahanbakhsh was de matchwinner voor de Alkmaarders door in de tweede minuut van de extra tijd de winnende treffer binnen te koppen.

AZ domineerde de hele wedstrijd in de ijskoude wind in het AFAS Stadion. Toch was de eerste kans van de wedstrijd voor de Groningers. In de tweede minuut ging een vrije trap van Juninho Bacuna maar net over de lat.

Applaus van Thy

Ook in Alkmaar werd in de elfde minuut geapplaudiseerd voor Lennart Thy, de aanvaller van VVV, die gisteren verstek liet gaan bij zijn club om stamcellen te doneren voor een zieke leukemiepatiënt waarmee hij een dna-match had.

De Groningse doelman Sergio Padt moest in de eerste helft diverse keren in actie komen voor inzetten van AZ-spelers, maar tot doelpunten leidde dat niet. Tot de rust kwam Groningen nauwelijks in de buurt van de goal van Marco Bizot. Toch kopte Mike te Wierik op slag van rust een voorzet van Ritsu Doan op de paal.

Tweede helft

Acht minuten na de rust was het dan toch raak voor AZ. Jonas Svensson schoot de bal achter zijn standbeen langs raak uit een voorzet van Alireza Jahanbakhsh. Mahi maakte kort daarna bijna de gelijkmaker, maar keeper Bizot kon zijn omhaal net over de lat tillen. In de 66e minuut scoorde Guus Til de 2-0. Zijn eerste inzet, met zijn knie, kon nog worden weggetikt door Padt, maar in de rebound scoorde Til alsnog.

Groningen komt terug

Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar vier minuten na de 2-0 kwam Tom van Weert goed voor zijn tegenstander en tikte de bal achter Bizot voor de aansluittreffer: 2-1. Met nog een kwartier te gaan moest de uitstekend spelende Jonas Svensson geblesseerd het veld verlaten. Zeven minuten voor tijd leek Ritsu Doan de wedstrijd te beslissen met de gelijkmaker. Hij schoot onhoudbaar voor Bizot in de linker bovenhoek.

Jahanbakhsh matchwinner

AZ probeerde nog wel de winnende treffer te produceren, maar leek daar niet in te slagen. In de extra tijd hield keeper Padt Wout Weghorst van de winnende treffer af, maar een minuut later werd Alireza Jahanbakhsh de matchwinner. Uit een hoekschop kopte hij de bal achter Padt voor de 3-2.

Door de winst blijven de Alkmaarders in de achtervolging op Ajax. De ploeg staat twee punten achter de Amsterdammers die later in de middag uitspelen bij Sparta Rotterdam.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson (v.Rhijn/74), Hatzidiakos, Wuytens, Ouwejan; Midtsjø, Til (v.Overeem/72), Koopmeiners; Jahanbakhsh, Weghorst, Idrissi.

Opstelling FC Groningen: Padt, Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam, Van de Looi, Bacuna (Reis/71), Hrustic (Drost/74), Doan, Mahi (Antuna/89), Van Weert.