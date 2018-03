Zilver voor Grol bij rentree, de Wit niet in de medailles

HAARLEM - JEKATARINABURG Henk Grol heeft bij zijn eerste wedstrijd sinds lange tijd meteen zilver gewonnen. Hij deed dat bij het Grand Slam van Jekatarinaburg. Het was bovendien pas de tweede keer dat Grol uitkwam in een zwaardere gewichtsklasse: boven de 100 kilo. Frank de Wit werd in de herkansingen uitgeschakeld en greep naast het brons in de klasse tot 81 kilo.

Grol nam na de Olympische Spelen in Rio, die voor hem teleurstellend verliepen, een lange pauze waarin hij zich liet opereren aan een schouder. In november judode hij in het Marokkaanse Marrakech zijn eerste wedstrijd als zwaargewicht, maar hij lag er al snel uit en hield er knieklachten aan over. In Rusland deed hij voor het eerst weer mee. Hij plaatste zich met een houdgreep op de Iraniër Javad Mahjoub voor de kwartfinale. Daarin was de Haarlemmer met ippon te sterk voor de Rus Tamerlan Bashaev.

In de halve finale won grol op straffen van de Braziliaan Rafael Silva zodat hij in de finale tegenover de Japanner Hyoga Ota kwam te staan. Die Japanner won uiteindelijk op straffen van Grol, die met het zilver genoegen moest nemen.

Frank de Wit

Frank de Wit kwam in de kwartfinale na winst op Tamazi Kirakozashvili uit Georgië. In die kwartfinale verloor De Wit in de slotfase van de Italiaan Antonio Esposito met waza-ari. Daardoor werd hij veroordeeld tot de herkansingen waarin de Heemskerker met waza-ari won van de Hongaar Laszlo Csoknyai. In de strijd om het brons moest De Wit het onderspit delven tegen de Iraniër Saeid Mollaei, die met ippon te sterk was. De Wit eindigt daardoor op de vijfde plek.