Telstar-spits Andrija Novakovich geselecteerd voor Amerika

VELSEN-ZUID - Telstar-spits Andrija Novakovich zit voor het eerst in de definitieve selectie van Amerika dat op woensdag 28 maart speelt tegen Paraguay. "Dit is geweldig en een geweldige eer. Ik hoop dat ik minuten ga maken."

"Toen ik hoorde dat ik bij de definietieve selectie zat heb ik meteen mijn moeder gebeld. Ze is heel erg blij, maar vroeg meteen wel of ik goed eet en slaap", vertelt de aanvaller tegenover NH Sport over zijn selectie voor team USA.

Novakovich speelt dit seizoen op huurbasis voor Telstar. Hij is gehuurd van het Engelse Reading. "Mijn selectie heb ik zeker te danken an het feit dat ik dit seizoen speel voor Telstar. Ik maak veel minuten en het is een goed niveau. Ook helpt iedereen mij om mij verder te ontwikkelen."

Novakovich is aan een prima seizoen bezig. Donderdag ontving hij een bronzen stier als topscorer van de derde periode in de Jupiler League. In totaal heeft hij al 18 keer gescoord dit seizoen.