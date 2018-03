Beachvolleybalfamilie Vismans krijgt World Tour op bezoek

AALSMEER - The Beach in Aalsmeer organiseert dit weekend een van de grootste beachvolleybaltoernooien ter wereld. De familie Vismans speelt de hoofdrol op het evenement.

Ruud Vismans en Irene van Uden zijn al 22 jaar lang de trotse eigenaren van The Beach. Het evenementencentrum is gevestigd in de oude bloemenveiling.

Thuiswedstrijd

De kinderen van Ruud en Irene werden al van kleins af aan betrokken bij het bedrijf. In eerste instantie waren Sven en Jeroen voetballers, maar door The Beach zijn ze gaan volleyballen. Sven heeft het zelfs zo ver geschopt dat hij Nederlands kampioen werd in 2016. Hij staat tijdens de World Tour dan ook op het veld. "Een thuiswedstrijd is het mooiste dat er is. Ik kan hier voor mijn familie en vrienden spelen, dus dat is heel bijzonder."

Familietoernooi

Sven heeft als speler veel te maken met zijn broer Jeroen, die de toernooidirecteur is van de World Tour in Aalsmeer. Eerst deed zijn moeder Irene dat, maar langzamerhand heeft Jeroen het stokje overgenomen. "De hele familie zit zowel het toernooi als in het bedrijf."

"Dat is heerlijk!"

Ouders Ruud en Irene zijn blij dat beide zoons meewerken. "Ze draaien allebei in het bedrijf mee. Sven op het sportieve gedeelte en Jeroen heeft er zakelijk het meeste mee te maken. Het is prachtig om twee zoons te hebben die het goed met elkaar kunnen vinden en ook nog actief zijn in het bedrijf. Dat is heerlijk!", aldus Ruud.

Vismans in actie

Vrijdag speelde Sven zijn eerste wedstrijd op de World Tour met zijn teamgenoot Jannes van der Ham. In een spectaculaire wedstrijd trok het koppel Alexander Brouwer-Robert Meeuwsen aan het langste eind. De Olympische medaillewinnaars waren in twee sets te sterk. Op de zaterdag wisten Vismans en Van der Ham wel te winnen van het Russische koppel Gorbenko-Ivanov. Daardoor plaatsen ze zich voor de volgende ronde, maar daarin waren de Denen Abell en Thomsen te sterk.