Asperges laten mogelijk langer op zich wachten door kou

NOORD-HOLLAND - Aspergeboeren maken zich zorgen want het is nog onzeker of alle telers op 5 april, als het aspergeseizoen begint, volop in productie zullen zijn. Ook aspergeteler Sem Broersen uit Warmenhuizen vindt het erg spannend of het gaat lukken.

Oorzaak voor de onzekerheid is het koude weer. "Het vriest buiten en zelfs in de kas in het heel koud", tegen NH Nieuws.

Bij de opening van het aspergeseizoen zullen sowieso asperges zijn, zegt voorzitter Sjraar Hoeijmakers van het Nederlands asperge centrum. "Maar of iedereen volop in productie is, is de vraag." Volgens hem bedraagt de vertraging, afhankelijk van hoe het weer zich herstelt, zo'n vijf dagen tot een week. "Het is nu een extreem koud weekend. En de kou is één ding, maar de schrale oostenwind verergert de situatie. Daardoor zal het wat langer duren voordat de asperges zijn volgroeid."

Volgens Broersen van het bedrijf in Warmenhuizen zou het kunnen zijn dat de kwaliteit van asperges straks wat minder is. "Maar dat is even afwachten." Ook zou het kunnen dat de prijs in het begin wat hoger ligt door een magerder aanbod.