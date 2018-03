Jahanbakhsh kan starten bij AZ

ALKMAAR - AZ start met de drie kersverse internationals in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Keeper Marco Bizot, middenvelder Guus Til en spits Wout Weghorst staan alle drie in de basis. De opstelling van de Akmaarders kent weinig verrassingen. Ook Alireza Jahanbakhsh start gewoon.

Eerder in de week was het meespelen van Jahanbakhsh nog een vraagteken omdat hij toch met licht hamstringklachten kampt. Jahanbakhsh speelde vorige week wel mee in de uitwedstrijd tegen Feyenoord, nadat hij een week eerder in het duel met Excelsior vlak voor tijd uitviel met hamstringklachten.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Wuytens, Ouwejan; Midtsjø, Til, Koopmeiners; Jahanbakhsh, Weghorst, Idrissi.

Opstelling FC Groningen: Padt, Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam, Van de Looi, Bacuna, Hrustic, Doan, Mahi, Van Weert.