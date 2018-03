Gemeente en politie houden rekening met tegendemonstraties in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) De driehoek (politie, justitie en burgemeester) houdt rekening met tegendemonstraties bij de omstreden anti-racismedemonstratie die vanmiddag om 13.00 uur begint in Amsterdam. De politie staat deze tegendemonstraties onder voorwaarden toe.

De tegendemonstraties mogen in de buurt van de demonstratie worden gehouden, zolang dit niet leidt tot een fysieke confrontatie. Er worden maatregelen getroffen om dat te voorkomen. De driehoek wijst erop dat het strafbaar is om een demonstratie te verstoren of te verhinderen.

Demonstranten mogen geen spullen bij zich hebben waarmee de orde kan worden verstoord of die kunnen worden gebruikt om iemand letsel toe te brengen, zoals slag- of steekwapens. Ook verstevigde spandoeken, stokken en beschermende kleding worden niet getolereerd. Er wordt nog gewaarschuwd dat het bezit en het gebruik van vuurwerk, waaronder fakkels, strafbaar is.

Bij de demonstratie van Het comité 21 maart, vernoemd naar de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, worden zo'n 4.000 mensen verwacht.