LIVE NH Sport met Sparta - Ajax en veel meer

AMSTERDAM - ROTTERDAM Ajax neemt het in Rotterdam op tegen Sparta. NH Sport is er live bij!

Deze koude zondag begint met AZ - FC Groningen. De aftrap is om half één en je hoort een integraal live-verslag via de livestream van Sjors Blaauw en Erik-Jan Brinkman. In Ricky op Zondag komen korte flitsen van het duel voorbij en vanaf twee uur verslaan we de wedstrijd ook in NH Sport.

Ajax

Op het Kasteel in Rotterdam gaat de bal rollen bij Sparta - Ajax. Sparta moet punten pakken in de strijd tegen degradatie, Ajax mag geen punten morsen in de achtervolging op koploper PSV. De Eindhovenaren wonnen gisteren met 3-0 van VVV en hebben nu weer een marge van tien punten op Ajax. Trainer Erik ten Hag kan beschikken over de twee twijfelgevallen Andre Onana en Siem de Jong.

Edward Dekker verzorgt het wedstrijdcommentaar bij Sparta - Ajax in NH Sport.

Sportclub met Ballen

Verslaggever Dennis Nieuwenhuis gaat met zijn Sportclub met Ballen naar de ijsbaan in Haarlem. Het lijkt er immers op dat dit het laatste winterse weekeinde is. Dennis spreekt de vrijwilligers die de IJsclub Haarlem draaiende houden en gaat op zoek naar iets lekkers in de kantine.

Open Trampoline

Verslaggever Samanta de Groot sprong haast een gat in de lucht toen ze hoorde dat in Alkmaar het Dutch Open Trampoline wordt georganiseerd. Dus doet Samanta in NH Sport verslag van dit springlevende evenement.

Tussen 17.00 en 17.30 uur is korfbalster Manon Wiegerink te gast in de studio van NH Sport. Na haar topsportcarrière bij Blauw-Wit in Amsterdam probeert ze nu de Nieuw-Zeelandse korfbaljeugd naar de internationale top te loodsen. In de rubriek Hoe is het met? bellen we Cees Bruinik, voormalig trainer van onder meer Telstar, ADO'20 en ODIN'59. En uiteraard heeft scheidsrechter Ruud Bossen weer Het Laatste Woord om 17.55 uur.

Verder hoor je het regionale nieuws, het weerbericht van Jan Visser en lekker veel muziek in NH Sport. Vanmiddag van 14.00 tot 18.00 uur op NH Radio. Je presentator is Rob Wtenweerde.