Tiener valt uit zolderraam in De Kwakel Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

DE KWAKEL - Op de Graslaan in De Kwakel is vannacht een tiener uit een zolderraam gevallen. Hij viel op een dakje van een aanbouw. Volgens een woordvoerder van de politie was hij na de val matig aanspreekbaar. Hoe het met hem gaat, is niet bekend.

De politie gaat niet uit van een misdrijf. Na het ongeval is de jongen naar het ziekenhuis gebracht. Het zou volgens de woordvoerder gaan om een jongen van ongeveer zestien jaar.