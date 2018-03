TEXEL - De veerdienst tussen Den Helder en Texel ligt vanmiddag waarschijnlijk een paar uur stil vanwege een verwachte lage waterstand. Tussen 14.00 uur en 15.30 uur zijn er geen afvaarten.

Rederij TESO raadt mensen aan buiten die tijden de boot te nemen. Het is niet duidelijk of de veerdienst om 15.30 uur weer vanaf Texel of Den Helder vertrekt.

Het is voor veerboten door de lage waterstand niet mogelijk om aan te meren.