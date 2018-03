Deel dit artikel:











NH Events vanaf de Urban Trail in Amsterdam, de Kunstbeurs Heemstede en het West-Fries Open Darts Foto: Sportcafé Zwaag

NOORD-HOLLAND - Ondanks de ijzige kou is het vandaag prima weer om er eens even lekker op uit te gaan. Mocht je het te koud vinden en toch thuisblijven dan kun je bij NH Events terecht om de leukste evenementen van deze zondag vanuit je luie stoel te bekijken. Vandaag komen we live vanuit Amsterdam, Heemstede en Zwaag.

De dag begint om 10.30 uur in Amsterdam Noord waar een niet alledaagse hardloopwedstrijd wordt georganiseerd. Deelnemers lopen dwars door gebouwen en komen zo op unieke locaties. De uitzending is live te zien op de Facebookpagina van NH Events. Het team haast zich vervolgens naar Heemstede waar mensen zich tijdens de zesde editie van de Kunstbeurs kunnen vergapen aan hedendaagse schilder- en tekenkunst, beeldhouwkunst, fotografie, keramiek, glaskunst, assemblage en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Het beste is om rond 13.00 uur in te schakelen want dan zijn we live. Een prima afsluiter van de dag is het West-Fries Open Darts. Een toernooi in Sportcafé Zwaag dat op vrijdag al begon. De beste darter gaat met een slordige 2.000 euro aan de haal. Wil je zien wie die prijs gaat pakken? Bezoek dan om 15.30 uur de pagina van NH Events.