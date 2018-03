Bedreiging en wapenvondst in Haarlemse Leidsebuurt: persoon aangehouden

HAARLEM - De politie heeft vanavond een persoon aangehouden naar aanleiding van een bedreiging op de Leidsevaart in Haarlem. Na het incident werden er vlak bij de plek van de dreiging een wapen en een mes gevonden. De politie doet onderzoek.

Een voorbijganger trof het wapen aan in de Brouwersstraat en bracht deze vervolgens naar de politie. Volgens ooggetuigen zou het om een nepwapen kunnen gaan. Het mes werd gevonden tussen de latjes van een bankje op het Leidseplein in Haarlem. De verdachte is aangehouden in de Leidsebuurt.

De politie doet met speurhonden onderzoek naar wat de de bedreiging en de twee wapenvondsten met elkaar te maken hebben. Ook wordt er onderzocht wat de precieze rol is geweest van de verdachte.