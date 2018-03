Apollo Amsterdam verliest, Den Helder Suns wint

DEN HELDER - AMSTERDAM Tot de rust speelde Apollo aardig gelijk op met Leiden, maar in de tweede helft was het gedaan met de tegenstand en liep Leiden uit naar de 79-100 eindstand. Den Helder gaf vlak voor het eind van de wedstrijd tegen Aris Leeuwarden de winst nog bijna uit handen, maar won toch met 69-66.

Apollo Amsterdam - Leiden

Leiden stond op de derde plek voorafgaand aan het duel met Apollo in Amsterdam. De eerste helft was van dat verschil niet zo veel te merken. Bij de rust was het 45-48. In de tweede helft kwam Apollo nog even op 47-48, maar daarna ging Leiden er vandoor en ging aan het eind van het derde kwart al met 59-76 aan de leiding. Daar kon Apollo niets meer aan doen in het resterende kwart, zodat de wedstrijd met 79-100 verloren ging.

Dimeo van der Horst was met 22 punten topscorer voor Apollo, gevolgd door Max van Schaik met 20 punten. Bij Leiden was Carrington Love met 21 punten topscorer. Clayton Vette scoorde 15 punten.

Den Helder Suns - Aris Leeuwarden

Den Helder pakte meteen in het begin van de wedstrijd een voorsprong. Bij de rust ging de ploeg van coach Peter van Noord aan de leiding met 34-24. Ook aan het eind van het derde kwart ging de thuisploeg nog steeds aan de leiding: 54-48. Toch werd het nog spannend in het laatste kwart. Met 55-56 kwam Aris voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong, maar met nog een halve minuut te gaan ging Den Helder met een punt verschil aan de leiding: 67-66. Quinterian McConico zorgde er met twee benutte vrije worpen voor dat de winst in Den Helder bleef: 69-66.

Door de winst kan Den Helder zich nog gaan mengen in de strijd om de zesde plek, die recht geeft op de eerste ronde van de play-offs. Er zijn nog zes wedstrijden te spelen. Aris Leeuwarden blijft op de zesde plek staan met 14 punten uit 24 duels, Apollo Amsterdam volgt met 12 punten en Den Helder Suns heeft 10 punten.