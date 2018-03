Doodgeschoten man in Amsterdam is 45-jarige crimineel

AMSTERDAM - (AT5) De man die donderdagavond werd doodgeschoten aan de Piet Mondriaanstraat in Nieuw-West is de 45-jarige crimineel Goran Tasic. Dat meldt de politie aan AT5.

Het slachtoffer kwam volgens Het Parool uit voormalig Joegoslavië. De laatste tijd verbleef hij voornamelijk in Zweden. Hij is geen bekende in het Amsterdamse criminele circuit.

De 45-jarige Tasic raakte donderdagavond zwaargewond nadat hij beschoten was. Hij werd door de politie aangetroffen in een portiek. Hij is nog overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later overleed.

De politie is nog op zoek naar getuigen van de schietpartij en roept ze op zich te melden.