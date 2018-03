KZ en Blauw-Wit delen de punten in laatste duel

AMSTERDAM - KOOG-ZAANDIJK De streekderby tussen Koog Zaandijk en AKC Blauw-Wit heeft een gelijkspel opgeleverd: 24-24. Het was de laatste wedstrijd in de Korfbal League waarin voor KZ niets meer op het spel stond. Voor Blauw-Wit ging het nog om de derde of vierde plaats.

Fortuna en Blauw-Wit hadden voor deze laatste speelronde allebei 22 punten, maar omdat Fortuna een beter onderling resultaat had, stond die ploeg op de derde plek. Door het gelijkspel tegen Koog Zaandijk heeft Blauw-Wit nu 23 punten. Fortuna verloor in deze ronde van PKC, zodat de Amsterdammers op de derde plek eindigen en Fortuna vierde is.

Play-offs

In de eerste ronde van de play-offs speelt Blauw-Wit daardoor tegen de nummer drie, TOP. Dat is een herhaling van de finale van vorig jaar die de Sassenheimers winnend afsloten. Fortuna speelt tegen de nummer één, PKC. De finale van de Korfbal League staat voor zaterdag 7 april gepland in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Kleine verschillen

In de wedstrijd tussen KZ en Blauw-Wit gingen de Amsterdammers vrijwel steeds aan de leiding, maar met miniem verschil. Bij de rust was het 9-11. In de tweede helft kwamen de ploegen bij 15-15 op gelijke hoogte, waarna het puntje-puntje werd. Niet lang voor het eind van de wedstrijd zorgde Stijn Hoekstra met twee scores voor 24-22. Even leek het erop dat KZ ging winnen, maar Loraine Vissers en Randell van der Steen zorgden voor de 24-24 eindstand.

Topscorers

Bij KZ scoorden drie spelers vijf keer: Esther Cordus, Stijn van der Vegt en Stijn Hoekstra. Bij Blauw-Wit waren Frank Mostard en Momo Stavenuiter de topscorers met iedere vijf punten.