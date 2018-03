Vogelhospitaal oefent voor olieramp: "Zo zal het in het echt ook zijn"

IJMUIDEN - Dummies van vogels verstopt op het strand, nepkadavers en een heuze 'Roboduck' worden ingezet tijdens het trainen van vrijwilligers. Het vogelhospitaal van Haarlem oefent voor een olieramp op het IJmuidense strand.

"Zelf heb ik nog nooit een olieramp meegemaakt, maar zodra het gebeurt wil je klaar kunnen staan", zegt Wiebe Boomsma, de beheerder van het Vogelhospitaal. "Als een geoliede machine", grapt hij.

Er zijn veel vrijwilligers gekomen. Goed ingepakt tegen de gure wind. Over hun kleding dragen zij een speciaal wit pak. "Zo zal het in het echt ook zijn." zegt een vrijwilliger.

'Roboduck'

De vrijwilligers krijgen alles te horen over het veilig stellen van zieke vogels, maar ook hoe ze kadavers moeten opbergen. De 'Roboduck', een gemotoriseerde eend die op afstand wordt bestuurd, moeten ze zien te vangen. De vrijwilligers rennen met een groot net achter deze 'vogel' aan, om zo te oefenen hoe je een vogel insluit.

Liefde voor vogels

"Uiteindelijk doen we alles voor de veiligheid van de vogels. Een olieramp zou niet alleen voor het milieu en de natuur een ramp zijn. Maar voor de vogels absoluut ook." zegt Boomsma.

Een van de vrijwilligers is Annalie Schmittman. Zij is zo dol op vogels, dat ze is gaan werken bij het vogelhospitaal. "Mijn twee hobby's zijn vliegen en dieren. Uiteindelijk vliegen vogels ook, dus het is voor mij een perfecte combinatie. Het is zo ontzettend belangrijk dat mensen leren hoe je moet omgaan met deze situatie. Stel dat er echt een olieramp zou komen, ben ik er absoluut bij om te helpen."