Handballers Aalsmeer stranden in halve finale BENE-League

AALSMEER - DEN BOSCH De handballers van Aalsmeer zijn er niet in geslaagd de finale van de BENE-League te halen. De ploeg van coach Bert Bouwer verloor in de halve finale met 29-24 van Achilles Bocholt. Zondag speelt de ploeg in de troostfinale tegen Hasselt.

Aalsmeer begon sterk aan de wedstrijd en nam een 0-2 voorsprong via doelpunten van Rob Jansen, maar na vijf minuten was de stand al weer gelijk. Mede door goed keeperswerk aan beide zijden ging het duel lang gelijk op. Zes minuten voor de rust liep Bocholt verder uit nadat Robin Boomhouwer een strafworp miste en de Belgen wel een aantal maal scoorden. Bij de rust stond Aalsmeer met 14-9 achter. Tweede helft

In de tweede helft liep die achterstand snel op naar 16-10. Tim Bottinga zorgde voor een nieuwe impuls bij Aalsmeer, waardoor de ploeg van Bert Brouwer terugkwam tot 18-15 na veertig minuten. En diezelfde Bottinga bracht de spanning weer helemaal terug door na driekwart wedstrijd de aansluitingstreffer voor Aalsmeer te scoren: 19-18. Daarna liep Bocholt binnen enkele minuten weer uit naar een verschil van vier.



In de laatste acht minuten van de wedstrijd kon Aalsmeer geen vuist meer maken. Bocholt kon daardoor uitlopen naar de 29-24 eindstand. Topscorers

Topscorers bij Aalsmeer waren Tim Bottinga (6), Nils Dekker (5) en Rob Jansen (4). Aan de kant van Bocholt was Wout Winters (7) de absolute topscorer.