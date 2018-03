Deel dit artikel:











Kon. HFC en De Dijk verliezen allebei weer Foto: Pro Shots/Dennis Wielders

AMSTERDAM - BARENDRECHT Koninklijke HFC heeft voor de zesde keer op rij verloren. Deze keer was Barendrecht met 1-0 te sterk voor de Haarlemmers op een glibberig en winderig veld, waar HFC nog wel de paal en de lat raakte, maar de bal niet in het doel kreeg. De Dijk verloor voor de derde keer op rij. Bij FC Lisse werd het in de tweede helft 3-0. Ook daar speelde de dwars over het veld staande ijskoude wind de ploegen parten.

Barendrecht - Kon. HFC 1-0

37’ 1-0 Daniël Esajas Kon. HFC staat op elfde plek met 29 punten uit 23 duels. Barendrecht blijft vierde met 41 punten. Opstelling Barendrecht: Van Splunter, Eekman, Aarts, Van Dijk, Lima, Jongman, Monster, Esajas, Salem, Mourits, Dabaghian.

Opstelling Kon.HFC: Boks; Hols, Morgan, Wilffert, Volkert; v.d. Broek (Noordmans/46), Tamerus, de Visser; Sterling (Eindhoven/70), v. Soest, v. Son (Bronkhorst/82) FC Lisse - De Dijk 3-0

49’ 1-0 Martin van Eeuwijk pen. na hands

76’ 2-0 Justin Valk

90’ 3-0 Rowdy van de Putten De Dijk blijft op de vijftiende plek staan met 21 punten uit 23 wedstrijden. Lisse stijgt een plekje en staat nu elfde met 31 punten uit 24 duels. Opstelling FC Lisse: v.d. Werff; Buijs, Valk, v.d.Zwet de Goede; Koomen, Rauws, Stevens; v.Eeuwijk (Ait Afkir/79), v.d. Putten, Vermeulen

Opstelling De Dijk: Pistoor; Schilder (Christophersen/86) , Kuipers, Menzo, Zwarthoed, Raaijen, Wittenburg, Tayeb, Baten, Tol (Boukhizzou/80), Westmaas