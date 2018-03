Deel dit artikel:











Motorrijder rijdt tegen garagedeur en raakt gewond Foto: Inter Visual Studio / Lucas Mol

HILVERSUM - Een motorrijder is vanmiddag tegen een garagedeur aan de Karel Doormanlaan in Hilversum gereden. Het is nog onbekend hoe dit eenzijdige ongeluk heeft kunnen gebeuren. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere ambulances en de brandweer zijn in actie gekomen om de motorrijder te helpen. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van dit ongeluk.