Einde dreigt voor historische tramlijn: "Laat dit niet verloren gaan!"

AMSTERDAM - De Museumtramlijn die tussen Amsterdam en Bovenkerk rijdt, dreigt te moeten stoppen. De gemeente Amsterdam nam afgelopen week een bestemmingsplan aan waarin de historische tram niet is opgenomen.

Op de plek waar de tramremise zich nu bevindt, in de Havenstraat in Amsterdam, wil de gemeente 500 middelhuurwoningen bouwen. "Dan is dit stukje historie straks verleden tijd", zegt vrijwilliger en trammonteur Mark Vermeulen. "Dat zou toch zonde zijn."



Sinds de jaren '60 wordt de Electrische Museumtramlijn Amsterdam door vrijwilligers gerund én betaald. "Deze tram kocht ik als student met geleend geld", vertelt voorzitter van de club Balt Korthals Altes. Zo redde hij de tram van de sloop. "Een museumstuk van de bovenste plank," aldus de liefhebber.



Volgens Hans de Meij, een van de oprichters van de Museumtramlijn, heerst er in Amsterdam een 'bouwwoede'. "Alles wat hier staat, moet weg." Hij wijst naar de trams en loodsen om zich heen. "Woningen, woningen, woningen. Alle details worden vergeten. Wij zijn maar een detail."



Financieel plan

In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Dat betekent dat er alsnog een stallingshal en tramlijn kunnen komen als er een goed plan wordt aangeboden. Volgens de stichtingen werd dit onmogelijk gemaakt omdat Amsterdam niet transparant was over bijvoorbeeld de huisvestingskosten van de trams.



De stichtingen voelen zich niet gesteund door de gemeente. "We zijn particulieren die iets doen wat normaal gesproken een gemeente zélf doet. In Den Haag en Rotterdam heb je prachtige trammusea die onderhouden worden door de gemeente. Amsterdam doet dat niet."



Petitie

Toch willen de stichtingen de schouders eronder zetten. Een nieuw financieel plan is in de maak. De vrijwilligers zijn een petitie gestart voor het behoud van de historische tramlijn. "Stem op de petitie", roept trammonteur Mark op. "Laat dit niet verloren gaan."