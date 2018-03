Noodmelding blijkt zonnende 'huisvriend' van IJmuiden: "Hij wuift naar me en gaat verder met zonnen"

IJMUIDEN - Al drie maal is Reddingsteam Zeehonden Velsen (RTZ) uitgerukt voor een in 'nood verkerende' zeehond tussen de rotsblokken bij de Zuidpier in IJmuiden. Bij aankomst moet hulpverlener Dave de Koning dan vooral lachen. "Dit gaat om een vaste huisvriend van IJmuiden."

De schattige badgast begroet De Koning wel altijd even. "Dan wuift hij even en gaat vervolgens weer op zijn rug liggen", vertelt hij aan NH Nieuws. "Het is alsof hij vakantie viert. Als ik dichterbij hem kom, dan gaat hij even de zee in, maar even later ligt hij weer op de zelfde plek om verder te zonnen."

Op de Zuidpier in IJmuiden zitten wel vaker zeehonden, maar zo tam als deze komt Dave de Koning ze zelden tegen. "Goed ingeburgerd zullen we maar zeggen", aldus De Koning.

Oproep

De vaste bezoekers van het IJmuiderstrand - zoals de vele vissers - kennen de vertrouwde badgast volgens De Koning wel. "Het gaat meestal om toeristen of mensen die hier niet vaak komen", zegt hij. "Ik wil toch vragen: kijk eerst even of een zeehond wel gewond is, want zo blijven we rijden", aldus de lokale zeehondenspecialist.