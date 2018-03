Deel dit artikel:











Onana en Siem de Jong kunnen spelen bij Ajax Foto: Pro Shots/Kay in 't Veen

AMSTERDAM - Erik ten Hag kan morgen in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam beschikken over keeper André Onana en gelegenheidsspits Siem de Jong. Noussair Mazraoui is te geblesseerd om te spelen.

Ten Hag liet vrijdag al weten dat Mazraoui een twijfelgeval wasvanwege een bovenbeenblessure. Ook achter de namen van Siem de Jong (voetblessure) en doelman Onana (irritatie achillespees) prijkten toen nog een vraagteken. De Jong en Onana zijn zaterdag na de afsluitende training fit bevonden. Kasper Dolberg, Frenkie de Jong en Nick Viergever zijn voorlopig nog geblesseerd. Amin Younes werd maandag voor twee weken uit de selectie gezet omdat hij tegen sc Heerenveen niet wilde invallen. Net als voor het thuisduel met sc Heerenveen, maakt Noa Lang ook voor dit duel deel uit van de groep. Ook Dani de Wit en Mitchel Bakker zitten bij de wedstrijdselectie.