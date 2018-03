Deel dit artikel:











Wapens en geld gevonden in Amstelveense woning: twee personen aangehouden Foto: Politie.nl

AMSTELVEEN - De politie heeft afgelopen dinsdag twee personen aangehouden in Alkmaar, omdat zij in diverse vuurwapens en een flink geldbedrag in bezit hadden. De twee verdachten zijn 25 en 31 jaar en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats.

De wapens en het geld werden gevonden in een woning aan de Laan van de Helende Meesters. De politie deed daar samen met de gemeente een controle naar mogelijke illegale bewoning. De politie heeft de zaak in onderzoek. De twee verdachten zitten nog in de cel.