TERUGKIJKEN basketball: Apollo Amsterdam - Leiden

AMSTERDAM - Basketballclub Apollo Amsterdam heeft nog wat punten nodig om zich te verzekeren van deelname aan de play-offs. De ploeg van coach Patrick Faijdherbe staat momenteel op de zevende plek, terwijl de eerste zes ploegen de play-offs spelen. Vanavond komt Leiden op bezoek in de Apollohal.

Leiden is een ploeg met een veel grote budget en dus meer buitenlanders in dienst. In het verleden waren de onderlinge wedstrijden behoorlijk fysieke duels, waarbij Leiden dit seizoen steeds aan het langste eind trok. Alle ploegen spelen twee keer uit en thuis tegen elkaar, voordat de play-ofs van start gaan. In de eerste wedstrijd van Apollo Amsterdam thuis tegen Leiden, gingen de bezoekers er met een 64-83 overwinning vandoor.

De strijd om de zesde plek gaat tussen Apollo Amsterdam en Aris Leeuwarden, de ploeg die op dit moment op de zesde plek staat. Den Helder Suns kan misschien ook nog meedoen, als de ploeg van coach Peter van Noord vanavond wint van Aris Leeuwarden.

