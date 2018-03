Deel dit artikel:











Gewonde bij brand in keuken

ZAANDAM - Bij een brand in een huis in Zaandam is vanmiddag iemand gewond geraakt.

Dat meldt de brandweer. De brand ontstond rond 13.00 uur in de keuken van het huis aan de Poeskinstraat. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekendgemaakt. Brandweerlieden hebben de brand geblust. Bij de brand heeft een persoon rook ingeademd. Het slachtoffer is daarom naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.