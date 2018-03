LIVESTREAM: AZ - FC Groningen

ALKMAAR - Met de kersverse Oranje-klanten Marco Bizot, Guus Til en Wout Weghorst in de gelederen begint AZ zondagmiddag om 12.30 uur aan de ontmoeting met FC Groningen. Wil je geen seconde van dit duel missen, klik dan op de player bij dit bericht. Je krijgt dan een integraal verslag van Sjors Blaauw en Erik-Jan Brinkman. Flitsen van deze lunchwedstrijd hoor je op de radio bij Ricky op Zondag en in NH Sport.

Behalve de selectie voor het Nederlands Elftal kwam er meer goed nieuws uit Alkmaar. AZ-trainer John van den Brom zette vrijdagmiddag dan eindelijk zijn lang verwachte handtekening onder een nieuw contract, waardoor hij tot de zomer van 2019 aan AZ verbonden is.

Jahanbakhsh vraagteken, spion Idrissi

Ondanks de 2-1 nederlaag, vorige week bij Feyenoord, staat AZ nog altijd stevig op de derde plaats in de eredivisie. FC Groningen is de nummer dertien op de ranglijst. en boekte afgelopen weekend tegen PEC Zwolle (2-0) de eerste zege van 2018. De Alkmaarders hebben bijna twee keer zoveel punten als de ploeg uit het Noorden. Bij AZ is het meespelen van Alireza Jahanbakhsh een vraagteken. De Iraans international heeft hamstringklachten.

Oussama Idrissi speelde bij de heenwedstrijd (1-1) nog in het groen-wit. In de winterstop maakte de linksbuiten de overstap naar AZ waar hij in korte tijd een vaste waarde is geworden.

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof fluit AZ - FC Groningen zondagmiddag om 12.30 uur in gang. De livestream op onze website en app begint om ongeveer 12.25 uur.