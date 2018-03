Sportclub met ballen naar IJsclub Haarlem

HAARLEM - In het laatste weekend waarin de winter zich duidelijk laat gelden, is Sportclub met ballen te gast bij de IJsclub Haarlem. Hier legde schaatslegende Yvonne van Gennip de basis voor haar drie gouden medailles op de Olympische Spelen van 1988 in Calgary.

Maar niet alleen Yvonne van Gennip reed haar rondjes op de baan in Haarlem. Andere bekende namen zijn die van Fausto de Marreiros, Brigt en Bjarne Rykkje en Edward Hagen. Onze reizende reporter Dennis Nieuwenhuis duikt natuurlijk in het verleden van de IJsclub Haarlem die reeds in 1869 (!) werd opgericht. Dan passeren namen als Jaap Eden, Klaas Pander en Pim Mulier. Het doel bij de oprichting werd destijds als volgt geformuleeerd: 'het beoefenen en bevorderen van de schaatssport in de ruimste zin des woords’.

Kunstijsbaan

De kunstijsbaan dateert van 1977, ging weer dicht en begon in 1983 opnieuw. Later gemoderniseerd en voorzien van een overkapping. Dennis treft onder meer Chris Prenen. Sinds zijn jeugd is hij al bij de club actief en inmiddels is hij trainer geworden. Heeft hij een nieuwe Yvonne van Gennip in zijn groep? Ook voorzitter Boudewijn van Loon komt langs. Eigenlijk komt hij uit de korfbalsport. Zijn dochter schaatst op een verdienstelijk niveau. Peter de Kruijk, vader van drie fanatiek schaatsende kinderen, bemoeit zich binnen de vereniging met het wedstrijdschaatsen en de sponsoring.

Kortom Sportclub met ballen gaat vol overgave voor de laatste keer dit winterseizoen het ijs op. Zit jij nou bij een waterksivereniging of doe je aan kanovaren of strandvolleybal, meld jouw club dan ook aan voor Sportclub met ballen. Stuur een mailtje naar sport@nhsport.nl Wie weet komt Dennis dan binnenkort bij jou langs. Sportclub met ballen is elke zondagmiddag tussen 14.00 en 18.00 op de radio te beluisteren bij NH Sport.