Spoorbrug kapot bij Zaandam: treinverkeer ontregeld

ZAANDAM - Als gevolg van een defecte spoorbrug kunnen er sinds 11.30 uur vanochtend geen treinen rijden tussen Zaandam en Zaandam Kogerveld.

Volgens de Nederlandse Spoorwegen kunnen er hierdoor tot zeker 14.00 uur geen treinen over de brug rijden. Reizigers naar Purmerend worden geadviseerd om te reizen via Castricum en Hoorn. De extra reistijd kan hierdoor oplopen tot 85 minuten.

Wie de andere kant op moet, richting Amsterdam, Utrecht of Eindhoven, wordt geadviseerd om te reizen via Hoorn en Alkmaar. De extra reistijd is dan zo'n anderhalf uur. Ook wie richting Den Haag, Alkmaar en Haarlem moet, moet omreizen via Hoorn.