Inbreker betrapt tijdens rooftocht door vakantiepark in Zandvoort

ZANDVOORT - Een 30-jarige man uit Zandvoort is afgelopen nacht opgepakt nadat hij op heterdaad werd betrapt tijdens een inbraak op een vakantiepark in zijn woonplaats.

Dat meldt de politie. De man had zeker bij drie vakantiehuisjes geprobeerd in te breken. Zo ver bekend was één van die inbraakpogingen succesvol.

Bij zijn laatste inbraakpoging werd de man betrapt, waarna hij het op het lopen zette. De ingeschakelde wisten de man iets later op basis van zijn signalement aan te houden.

Meerdere vakantiegangers hebben aangifte gedaan.