Heiner kapseist en is eerste plek kwijt bij EK

De 28-jarige Heiner, overgekomen uit de Laserklasse, was met vijf punten voorsprong begonnen aan de medalrace. De andere concurrenten stonden verder achterop zodat Heiner, achttien kilo zwaarder geworden voor zijn overstap naar de zwaardere Finnboot, nog wel het zilver mocht ophalen. In Cadiz won hij twee van de acht races.

Heiner werd vier jaar geleden wereldkampioen in de Laserklasse, maar plaatste zich niet voor de Spelen van Rio 2016. Daarop stapte hij over naar de Finn-klasse.

Balen

"Ik baal enorm", keek Heiner terug. "Het was best wel lastig met veel wind en hoge golven. Maar heel simpel gezegd: het was vandaag niet goed genoeg. Omslaan kun je je in de medalrace niet veroorloven. Verder is het een hele goede week geweest. Met de voorbereiding die we hadden en de energie die dat gekost heeft moet je misschien een beetje inleveren aan het eind van het evenement. Als je de feiten op een rij zet had er zeker meer ingezeten, maar uiteindelijk had ik er er vandaag gewoon moeten staan en dat is niet gelukt. Jammer, maar over twee weken, bij de Sofia Cup in Palma, gaan we er weer voor."