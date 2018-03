Deel dit artikel:











Vrouw (24) uit het niets aangevallen in lijnbus Foto: Shutterstock

HAARLEM - Een 24-jarige vrouw uit Amsterdam is gisteravond uit het niets aangevallen door een man in een lijnbus in Haarlem.

Dat meldt de politie. De man stapte direct na de mishandeling uit de bus. Dankzij de hulp van omstanders kon de politie de man even later, rond 20.00 uur, aanhouden op de Rijksstraatweg. De man, een 42-jarige IJmuidenaar, is meegenomen voor verhoor. Het 24-jarige slachtoffer heeft aangifte gedaan. Volgens het Haarlems Dagblad was de bus onderweg van Haarlem naar IJmuiden. Waarom de man de vrouw aanviel, is niet duidelijk.