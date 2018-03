Deel dit artikel:











LIVE: NH Events bij de houthakdag, beachvolleybal in Aalsmeer en de Dutch Trampoline Open Foto: NH Events

NOORD-HOLLAND - Op deze koude dag gaat NH Events je warm maken met een drietal prachtige evenementen in de provincie. We zijn vandaag aanwezig bij de houthakdag in Nieuw-Vennep, het beachvolleybaltoernooi Blooming Beach in Aalsmeer en de Dutch Trampoline Open.

Dit is allemaal live te volgen via de Facebookpagina van NH Events. We beginnen de dag om 11.00 uur in Nieuw-Vennep. Boomstammen, Zweedse fakkels, zelfgemaakte broodjes, marshmallows of aardappelen op het kampvuur, je komt het allemaal tegen op de houthakdag! Om 14.00 uur gaan we verder in Aalsmeer, waar in het zand wordt gestreden om kwalificatie voor het onderdeel beachvolleybal op de Olympische Spelen in Tokio. We sluiten de dag af vanaf 15.30 uur bij de Dutch Trampoline Open. Een vloer vol trampolines: Alkmaar is dit weekend het walhalla voor trampolinespringers uit de hele wereld.