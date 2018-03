Legendarische tram 'Gooische Moordenaar' keert terug en moet toeristen dieper 't Gooi in lokken

HUIZEN - Tussen 1880 en 1958 reed de ‘Gooische Moordenaar’ door 't Gooi. De stoomtram verbond Bussum, Naarden, Blaricum, Huizen en Laren met Amsterdam en Hilversum. De stoomtram had zijn bijnaam te danken aan de vele dodelijke ongelukken die het veroorzaakte.

Samen met een groepje ondernemers bedacht Han Landman een plan om de legendarische tram een nieuw leven in te blazen. Niet op rails, maar elektrisch en op gewone banden. "Maar verder wordt het precies de Gooise Tram zoals 'ie geweest is. Het is echt een replica van de originele tram", vertelt Han Landman.

Dieper 't Gooi in te krijgen

De haven van Huizen is booming. En de tram moet de vele toeristen van de haven dieper 't Gooi in krijgen. "De toeristen moeten niet alleen hier bij de haven blijven hangen, maar ook het achterland ingaan. Die moeten ook naar de andere locaties gaan binnen de gemeente Huizen en 't Gooi. Dat is de opzet", aldus Han Landman.

De locaties waar Han aan denkt zijn bijvoorbeeld de Krachtcentrale, het oude dorp en het Huizer Museum. Maar ook de Naarden Vesting, Oud Valkeveen en Blaricum (met Blaricum aan Zee) staan op het programma.

Het plan is ambitieus. Gisteren is de Stichting Gooise Tram officieel opgericht en gaat het van start. De financiering moet komen van het bedrijfsleven, de gemeente Huizen en de provincie Noord-Holland. Als alles meezit kan de tram al in voorjaar van 2019 de eerste toeristen vervoeren.