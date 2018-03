Nóg meer kaas voor toeristen in Alkmaar: "Hele jaar door kaas"

ALKMAAR - Om nog meer toeristen de Noord-Hollandse kaas en de kaasmarkt van Alkmaar te laten beleven, wordt nu echt serieus werk gemaakt van de 'kaasexperience'. Kaaswethouder Victor Kloos heeft hiervoor een pand aan het Waagplein gehuurd. Uiteindelijk moet dit 200.000 extra bezoekers opleveren.

"Het hele jaar kaas", vertelt Victor Kloos, de zelfbenoemde kaaswethouder van Alkmaar. "Onze kaasmarkt is zo'n dertig keer per jaar. Wij weten uit onderzoek en van belangstellenden dat ze die ook wel eens missen en dan is het heel erg slim om ook zoiets als een kaasexperience te hebben." De experience rolde als winnaar uit de bus bij de verkiezing van het Gouden Kaasidee.

Lees ook: NH Peilt: Nog meer toeristen naar Noord-Holland?

In de 'beleving', waarvoor het voormalige Oilily-pand is gehuurd, kunnen toeristen alle dagen van het jaar vaste onderdelen van de kaasmarkt ervaren. Dus ook in de periode tussen september en april wanneer er geen kaasmarkten zijn op de vrijdagochtenden en dinsdagavonden. Er moet nog wel een ondernemer gevonden worden die de experience gaat runnen.

Lees ook: Aziatische superster gebruik Alkmaarse kaasmarkt als tv-decor

Maar ook bij de overburen, in het kaasmuseum en in het vernieuwde VVV-kantoor in het Waaggebouw, kunnen kaasminnende bezoekers meer van het 'unique selling point' van Alkmaar meekrijgen. Kloos: "Met één hoofddoelstelling: meer bezoekers naar de stad. Die bezoekers geven geld uit. En dat is uitermate belangrijk voor de economie."

Kaaspuntjes

Daarnaast is er sinds vrijdag ook een 'kaasroute' in de binnenstad uitgezet voor nóg meer beleving. Via negentig roestvrijstalen kaaspuntjes op straat is een wandeling te maken langs monumenten, kerken en hofjes. De route is gratis af te halen bij de VVV.