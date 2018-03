Snoei en Novakovich houden gemengde gevoelens over aan gelijkspel

VELSEN-ZUID - DEVENTER Vrijdagavond kwam Telstar niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij Go Ahead Eagles. Trainer Mike Snoei en spits Andrija Novakovich hadden gemengde gevoelens na de wedstrijd.

Snoei weet niet of hij tevreden is met het punt. "Lastig. Ik tel in de eerste helft een aantal voortreffelijke kansen via Jerdy Schouten. Alleen we hebben ook onder druk gestaan. Ik heb dus een beetje gemengde gevoelens."

Het doelpunt van Telstar werd gemaakt door clubtopscorer Andrija Novakovich, zijn achttiende van het seizoen. "Hij is zo'n belangrijk onderdeel in de manier van spelen bij ons dat hij bijna onmisbaar is", vindt Snoei. Novakovich zelf was ook gematigd tevreden: "Het is altijd lekker om te scoren, maar het resultaat is belangrijker. Ik ben een beetje teleurgesteld, maar het is niet anders."

Melvin Platje begon op de bank tegen de Eagles. "Melvin belde mij vanochtend op dat hij nog niet wilde starten. Begrijpelijk, omdat hij nog wat last had van zijn hoofd", aldus Snoei.

Lees ook: Telstar neemt een punt mee uit Deventer