Jong AZ maakt korte metten met Almere City

WIJDEWORMER - Een erg Jong AZ heeft vrijdagavond dik gewonnen van Almere City. Op het AFAS Trainingscomplex werd het in de lichte sneeuw 4-1.

Halverwege leidde Jong AZ al met 2-0. Almere City kreeg de kansen, maar de Alkmaarders scoorden. Viktor Karl Einarsson maakte de openingstreffer met een droge knal en Jamie Jacobs kon simpel socren na voorbereidend werk van Anton Fase.

Aansluitingstreffer

In de tweede helft kwamen de bezoekers uit Almere verdiend terug. Sherjill Mac-Donald tikte binnen na kopbal van Silvester van der Water. Even later leek Arsenio Valpoort ook de gelijkmaker te maken, maar hij kwam een teenlengte te kort.

Jong AZ blijft effectief

Dat werd ze fataal, want de Noord-Hollanders waren veel effectiever. Mees Hoedemakers tekende met een fraai schot vanaf twintig meter voor de 3-1 en Fase maakte zijn eerste in het betaalde voetbal door rustig te blijven oog in oog met doelman Chiel Kramer: 4-1.

Extra jong

Door een aantal blessures en AZ O19 dat in Italië is, was Jong AZ nog jonger dan normaal gesproken. Zo maakte de zestienjarige Kenzo Goudmijn vlak voor tijd zijn debuut in de Jupiler League.

Het betekent de zesde overwinning in de laatste acht wedstrijden voor de ploeg van Martin Haar. Desondanks staan de Alkmaarders nog altijd slechts vijftiende op de ranglijst.