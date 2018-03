Volendammer Joey Veerman baalt van gemiste kansen én tegengoals

VOLENDAM - EINDHOVEN "Dit is klote", zegt een zichtbaar teleurgestelde Joey Veerman na de 2-1 nederlaag van FC Volendam bij Jong PSV. "Ik vond ons vooral in de eerste helft beter dan PSV, maar we weten de kansen niet af te maken."

Er waren voor rust doelrijpe kansen voor Enzo Stroo, Kevin Visser, Joey Veerman en opnieuw Stroo. De ballen vlogen naast, over of doelman Luuk Koopmans bleek een sta-in-de-weg. De gemiste kansen waren niet het enige waar Veerman van baalde. Ook de gemakkelijk weggeven tegentreffers zijn hem een doorn in het oog. "Die eerste, maar ook de tweede uit die vrije trap is helemaal klote. Terwijl ik denk dat we zelf meer dan twee goals hadden kunnen maken. We moeten die kansen afmaken, anders komen we er niet. De laatste zeven wedstrijden moeten we de punten pakken om nog bij de play-offs te komen." Overigens ging Veermand halverwege de tweede helft naar de kant, omdat hij last had van een bilspier/hamstringblessure.

"We belonen onszelf niet", onderschrijft trainer Misha Salden het verhaal van zijn middenvelder. "De conclusie is dat we vooral de tweede goal heel makkelijk tegen krijgen. Daardoor staan we met lege handen. Natuurlijk besteden we op trainingen aandacht aan vrije trappen. Iedereen moet zijn verantwoording nemen. De bal wordt bijna vanaf de achterlijn teruggekopt. Los van de verdedigers die hun man laten koppen, vind ik dat de keeper daar ook een rol kan spelen."

Ondanks het verlies blijft FC Volendam op de veertiende plaats in de Jupiler League staan. Het gat met een mogelijke play-off plek groeide naar vier punten. Volgende week zondag treffen de Volendammers een directe concurrent. FC Den Bosch, nummer negen met vijf punten meer dan Volendam, komt dan naar de dijk. Ook dat duel is weer live op de radio te volgen bij NH Sport.