Deel dit artikel:











Overval op snackbar in Purmerend: derde in zeven jaar tijd Foto: Inter Visual Studio / Ron Vermeulen Foto: Inter Visual Studio / Ron Vermeulen

PURMEREND - Een snackbar aan het Beatrixplein in Purmerend is gisteravond overvallen. Het is niet duidelijk of de overvaller iets heeft buitgemaakt.

Toen de overvaller de zaak binnenkwam, waren er nog klanten aanwezig. Zij mochten naar buiten en hebben de politie gewaarschuwd. Direct na de overval werd er een burgernetmelding gedaan met een signalement van de overvaller. Het gaat om een man met een fors postuur, die donkere kleding droeg. Om zijn gezicht droeg hij een sjaal met een tekening van een doodshoofd erop. De verdachte is volgens omstanders met een zwarte tas op een scooter gevlucht. Derde overval

Het is de derde overval op de snackbar in zeven jaar tijd. Eerder werd de snackbar overvallen in 2012 en 2014. Ook de bloemenwinkel, iets verderop, werd een jaar geleden nog overvallen. De politie heeft camerabeelden meegenomen uit de snackzaak en doet onderzoek.