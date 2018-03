Hattrick Kaj Sierhuis bezorgt Jong Ajax koppositie

AMSTERDAM - DOETINCHEM Jong Ajax heeft vrijdagavond drie punten gepakt in de uitwedstrijd tegen De Graafschap. Het bleef lang spannend in Doetinchem, maar dankzij een strafschop van Kaj Sierhuis trok Jong Ajax de wedstrijd vlak voor tijd naar zich toe: 2-4.

De 19-jarige Sierhuis werd de man van de wedstrijd. Al in de derde minuut schoot hij raak na een keepersfout van Filip Bednarek. Jong Ajax was daarna beter, maar na een fout op het middenveld werd het gelijk. Daryl van Mieghem kon alleen op Norbert Alblas af, omspeelde de doelman en scoorde: 1-1.

De Graafschap komt opnieuw terug

Snel na rust zorgde Sierhuis voor de 1-2. De spits van Jong Ajax speelde twee tegenstanders uit en scoot raak met links. Twaalf minuten voor tijd kwam De Graafschap echter voor de tweede keer op gelijke hoogte. Invaller Youssef El Jebli tikte bij de eerste paal binnen.

Hattrick Sierhuis

Vijf minuten voor het einde zorgde Sierhuis met zijn derde goal van de avond voor de beslissing. Hij werd in het strafschopgebied onderuit gehaald door Sven Nieuwpoort. De aanvoerder van de Superboeren kreeg rood en Sierhuis schoot de strafschop zelf binnen voor de 2-3.

Revanche

In de extra tijd, toen De Graafschap nog maar met negen man op het veld stond, bepaalde Ché Nunnely de eindstand op 2-4. Jong Ajax had wat goed te maken, want de thuiswedstrijd ging met 5-0 verloren.

Bovenaan

Door de overwinning passeert de ploeg van Michael Reiziger NEC op de ranglijst. Daardoor staat Jong Ajax bovenaan de Jupiler League met nog acht wedstrijden te spelen. De voorsprong op de Nijmegenaren is één punt.