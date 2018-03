Deel dit artikel:











Wat is gevoelstemperatuur precies? En waarom is het belangrijk? Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - (AT5) Als je denkt dat de lente in aantocht is en dat we klaar zijn met die lage temperaturen, kom je dit weekend van een koude kermis thuis. Net als gisteren kan het vandaag aanvoelen alsof het -10 graden is. Hoe zit dat nou eigenlijk met die 'gevoelstemperatuur'? Gevoelstemperatuurexpert Boris Kingma van onderzoeksinstituut TNO heeft het antwoord.

De gevoelstemperatuur is niet alleen een getal om aan te geven dat je je koud gaat voelen, het is ook een waarschuwing, vertelt Kingma aan AT5. "Bij een lagere gevoelstemperatuur loop je het risico op bevriezing van de huid. De gevoelstemperatuur is daarbij veel belangrijker dan de daadwerkelijke temperatuur. Vanaf -15 tot -17 graden kan je binnen een uur bevriezingsverschijnselen krijgen." Hoe zit het nou?

De vraag is dan: hoe komt dit? Het verschil tussen de echte temperatuur en de gevoelstemperatuur heeft te maken met de wind, zegt Kingma. De gevoelstemperatuur is een combinatie van de echte temperatuur en de windkracht. "Als het waait, wordt de warmte van je lichaam sneller afgevoerd en daardoor koelt je huid sneller af." Daardoor kan je huid dus sneller bevriezen. Vaseline

"De belangrijkste tip is het afdekken van de huid met een stuk stof", zegt Kingma. Hij adviseert een muts die je helemaal over je hoofd trekt. Mocht je die niet hebben dan is een warme sjaal een goed alternatief. De expert waarschuwt voor het gebruik van vaseline. Voor het tegengaan van een droge huid werkt het goed, maar tegen de warmte werkt het niet. Integendeel. "Het punt van vaseline is dat je het als warmer ervaart, maar je wordt niet warmer. Daardoor loop je een groter risico op bevriezings- en onderkoelingsverschijnselen."