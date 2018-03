Deel dit artikel:











KNMI waarschuwt voor sneeuw, gladheid en zware windstoten Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Het KNMI waarschuwt vanochtend opnieuw voor gevaarlijk weer. Tot 17.00 uur vanmiddag is er in de hele provincie kans op zware windstoten tot wel 80 kilometer per uur.

De weerdienst heeft daarom opnieuw code geel afgegeven. Ook kan het tot 10.00 uur vanochtend nog glad zijn als gevolg van sneeuwval. Vanaf 9.00 uur tot en met het einde van de middag kunnen er bovendien in de hele provincie zware windstoten voorkomen. "Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. Volg weerberichten en waarschuwingen", waarschuwt het KNMI. Doordat de wind uit het oosten komt en de temperatuur buiten niet boven het vriespunt uitkomt, ligt de gevoelstemperatuur de hele dag zo rond de -10 graden.