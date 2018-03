Telstar neemt een punt mee uit Deventer

VELSEN-ZUID - DEVENTER Op bezoek bij Go Ahead Eagles is Telstar niet verder gekomen dan een gelijkspel. Op de Adelaarshorst werd het 1-1. Andrija Novakovich scoorde namens de Velsenaren.

Zonder Frank Korpershoek, die vrijdag zijn contract verlengde, begon Telstar aan de uitwedstrijd tegen Go Ahead. Het begin was goed, maar een kopbal van Jasper van Heertum werd van de lijn gehaald en Jerdy Schouten schoot net naast.

1-0

In de achttiende minuut werd het opeens 1-0. Uit een hoekschop werkte Givan Werkhoven de bal achter Telstar-doelman Rody de Boer. Bruno Andrade schoot even later in kansrijke positie naast.

1-1

Na rust zorgde Novakovich voor de verdiende gelijkmaker. De spits werd diep gestuurd door Anass Najah en met links werkte hij binnen: 1-1. Daarna kwam Melvin Platje in het veld. De aanvaller kreeg direct een kans, maar de voorzet van Shaquill Sno ging net aan hem voorbij.

Redding De Boer

Vlak voor tijd kwam Telstar nog goed weg. Een kopbal van Joey Suk werd fraai gekeerd door De Boer. Aan de andere kant schreeuwde Platje om een strafschop na vermeend hands, maar de bal ging niet op de stip.

Ondanks het gelijkspel blijft Telstar vierde. De achterstand op koploper Jong Ajax is negen punten met nog acht wedstrijden te gaan.

Opstelling Telstar: De Boer; Cabral, Van Iperen, Van Heertum, Brito; Van Huizen, Schouten, Najah (Platje/64); Hamdaoui (Lynen/90), Novakovich en Sno (Toretta/82).