Ajax Vrouwen duidelijk te sterk voor PEC Zwolle

AMSTERDAM - Dankzij een 3-1 overwinning heeft Ajax Vrouwen de koppositie weer te pakken. PEC Zwolle werd in Amsterdam door doelpunten van Marjolijn van den Bighelaar, Merel van Dongen en Desiree van Lunteren aan de kant gezet. VV Alkmaar ging thuis hard onderuit.

Ajax Vrouwen

Binnen tien minuten werd het 1-0. Een hoekschop werd in twee instanties tot doelpunt gepromoveerd door Van den Bighelaar. Snel daarna had Sisca Folkertsma de tweede op haar schoen, maar zij raakte de paal.

Van Dongen zorgde na half uur toch voor de 2-0. Een hoekschop van haar draaide er in één keer in na een inschattingsfout van de Zwolle-keepster. Drie minuten later tekende aanvoerster Van Lunteren na een mooie aanval voor de 3-0.

Na rust had Ajax het moeilijker. In de 64e minuut werd dat ook in de score zichtbaar toen Abby Holmes de 3-1 maakte. Verder kwamen de Zwollenaren echter niet.

Door de drie punten staat Ajax Vrouwen bovenaan in de play-offs van de eredivisie. Nummer twee FC Twente heeft een wedstrijd minder gespeeld en volgt op één punt.

VV Alkmaar

De vrouwen van VV Alkmaar strijden in de play-offs om de zesde plaats. Het begin van die nacompetitie was dramatisch tegen hekkensluiter Excelsior Barendrecht. In Alkmaar werd het maar liefst 0-5. Bij rust leidden de bezoekers al met 0-3. In de tweede helft werd het leed voor VV Alkmaar alleen maar erger.