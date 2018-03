Deel dit artikel:











Noord-Hollanders met slaapproblemen: één op de vijf heeft er last van Foto: NH / Jurgen van den Bos

ALKMAAR - Het is Wereld Slaapdag. Het is de dag om aandacht te vragen voor slaapstoornissen. Dat is hard nodig, want één op de vijf Noord-Hollands heeft een probleem met slaap. De slaapkliniek in het Noordwest Ziekenhuis van Alkmaar krijgt het steeds drukker: "Te weinig slaap kan echt desastreus zijn."

Te weinig slaap, niet in slaap kunnen komen of een verstoord slaapritme; als je te weinig slaap krijgt, heeft dat grote gevolgen, vertelt slaaparts Raymond Vogels van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. "Het begint vaak met vermoeidheidsklachten waardoor je overdag niet scherp bent. Uiteindelijk schaadt het je gezondheid." Fris

Uit het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vooral vrouwen boven de 75 de meeste problemen hebben met slapen. Toch kan Willem Wouters er ook over mee praten. Hij heeft net een slaaptest gedaan bij de slaapkliniek in Alkmaar. "Ik val vaak zomaar in slaap. Dat is heel vervelend. Vooral mijn omgeving heeft er moeite mee, maar ik fris er lekker van op." Geen beeldschermen

Slaaparts Vogels heeft een paar goede tips voor mensen die slecht slapen op deze Wereld Slaapdag: 1. lichte maaltijden voor het slapen gaan. 2. Regelmaat, dus op vaste tijden gaan slapen. 3. Op tijd afbouwen met beeldschermen, zoals smartphones, tablets en televisie, want het houdt je hersenen wakker. Slaap lekker!