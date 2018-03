Bennebroeker Evertjan van Dijk schaatst op één dag 633 rondjes op IJsbaan Haarlem

HAARLEM - Moe maar voldaan zijn ze. De deelnemers aan de Bert Grotenhuis Bokaal op de ijsbaan van Haarlem. Ze moesten zoveel mogelijk rondjes schaatsen tussen 08.00 en 17.00 uur. Evertjan van Dijk uit Bennebroek werd eerste en schaatste maar liefst 633 rondjes, omgerekend zo'n 253 kilometer. Dat is meer dan een Elfstedentocht.

Bij de vrouwen ging de eerste prijs naar de Haarlemse José van Galen. Ze ging 770 keer linksaf, oftewel 385 rondjes.

"Geen record, daar was het vandaag te zwaar voor", zegt Evertjan vlak na de finish. Hij heeft de bokaal nu al vijf keer gewonnen. Het record staat na vandaag nog steeds op 715 rondjes.

"Ik voel me ok, heb een klein beetje last van mijn rug", aldus José, die vanavond nog even naar de film gaat met vrienden. Of ze haar ogen kan open houden tot het einde, is nog maar de vraag.

Ook Bert Grotenhuis deed mee aan zijn 'eigen wedstrijd', de zestiende editie alweer. Hij reed ook meer dan 400 rondjes. De bokaal is naar Bert vernoemd, omdat hij in het verleden al vaker hele dagen op de ijsbaan te vinden was, trainend voor de Elfstedentocht bij gebrek aan natuurijs.