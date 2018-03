Deel dit artikel:











Chaos op Noord-Hollandse wegen door olie op de weg en ongelukken Foto: ANP/Lex van Lieshout

NOORD-HOLLAND - Op de wegen in de provincie is het vanavond flink druk. Olie op de weg, geschaarde vrachtwagens in de berm en een kapotte auto veroorzaken lange files in de provincie.

De grootste problemen zijn er op de N302. Daar loopt de vertraging op tot bijna een uur. De ANWB geeft aan dat een kapotte auto de bron van de ellende is. Ook op de A7 bij Hoorn zijn afslag naar Avenhorn en een rijbaan afgesloten omdat er olie op de weg ligt. Het opruimen daarvan duurt zeker tot 19.00 uur, meldt de ANWB. Richting Zaandam is de vertraging meer dan een kwartier. De andere kant op sta je enkele minuten in de file. Twee vrachtwagens

Op de N246 is het chaos door een geschaarde vrachtwagen. Die kwam in de berm terecht en compenseerde vermoedelijk te hard waardoor de hele combinatie schaarde. Een andere vrachtwagen wilde de file ontwijken door te keren via de berm. Die actie werkte averechts; hij kwam vast te zitten in de berm. De hulpdiensten zijn bezig om beide voertuigen weg te krijgen. De files liepen daar flink op, maar worden inmiddels kleiner. Naar verwachting is de weg rond 18.30 weer open.